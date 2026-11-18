La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Sala Cuna Universal. Esto por 132 votos a favor, 12 abstenciones y cero en contra, despachando la iniciativa a su tercer trámite constitucional.

Según consignó 24Horas, la normativa modifica el Código del Trabajo para garantizar este derecho a trabajadoras, trabajadores e independientes, eliminando la actual barrera del artículo 203 que encarece la contratación femenina.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, destacó el respaldo transversal tras 30 sesiones de trabajo legislativo. “Son 109 años en que existe esta distorsión, este mayor costo a la contratación de mujeres, y que hoy día ya le empezamos a decir adiós”, señaló.

Sobre el financiamiento, previamente visado por la Comisión de Hacienda, el texto rebaja la cotización total al Fondo de Sala Cuna de un 0,35% a un 0,30%.

Este aporte se dividirá en partes iguales: un 0,15% irá con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y el otro 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario.

La ley crea un aporte de equidad financiado por el mismo fondo para los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de Junji. Este mecanismo cubrirá la brecha entre el valor de referencia estatal y el monto que reciben los recintos privados.

Para reducir el copago de las familias, el proyecto incorpora un suplemento solidario focalizado a través del Registro Social de Hogares (RSH), calculado sobre un tope máximo de 1,15 veces el aporte base.

Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable recibirán una bonificación equivalente al 50% de dicha diferencia, mientras que el tramo entre el 41% y 60% accederá a un 30% de cobertura.