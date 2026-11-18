La Municipalidad de Independencia, en conjunto con personal de Carabineros, iniciaron este miércoles la demolición de la vivienda denominada “refugio del mal”.

Según consignó Emol, el inmueble, ubicado en calle San Luis, está vinculado a denuncias por venta de drogas, incivilidades y hechos criminales. Esto incluye el reciente homicidio de una adolescente de 16 años ocurrido en su interior.

En declaraciones obtenidas por el citado medio, el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien estuvo en el procedimiento, detalló los motivos que dieron origen el operativo.

Las denuncias contra el “refugio del mal”

Por un lado, indicó que existían “denuncias de diferentes índoles de droga y casos muy graves como el que tuvimos hace pocas semanas atrás de un homicidio al interior de esta vivienda, que hace mucho tiempo que estaba abandonada por los dueños del lugar y por eso ha sido el lugar que ha sido tomado por bandas criminales”.

“Hace unas semanas que vivía en persona pero se hizo el aviso del desalojo, de la clausura, demolición y hoy día venimos con los equipos a terminar con esta casa definitivamente con la demolición al interior. Es una casa que no tiene autorizada algunas ampliaciones y también está en condiciones peligrosas para quienes viven ahí por un incendio que ocurrió a principios de este año”, añadió.

El jefe comunal subrayó que “mientras yo he sido alcalde en esta administración han habido dos homicidios en esta casa”.

A esto se suma la venta de droga denunciada por vecinos. Y añadió: “Han habido operativos policiales, se ha sacado las personas que estaban adentro”.

Además, comentó que actualmente hay una investigación en curso por el homicidio ocurrido semanas atrás. En ese marco, Iglesias enfatizó que el operativo busca poner fin a las condiciones de inseguridad que afectaban al sector.

El municipio precisó que, tras la intervención, el inmueble permanecerá cerrado y su administración quedará en manos de sus propietarios. No obstante, el alcalde reveló que estos últimos no han mostrado interés en hacerse cargo del lugar.