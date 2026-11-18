La Municipalidad de La Florida impulsa una modificación de su Plan Regulador Comunal (PRC) que busca limitar la construcción de edificios en altura y densidad. Y generar condiciones para el desarrollo de viviendas de integración social. Con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano y evitar que las familias deban abandonar la comuna para acceder a una solución habitacional.

El municipio ya inició las audiencias públicas, instancia en la que se presentaron las principales propuestas y se abrió el debate ciudadano sobre el futuro desarrollo urbano de La Florida.



La propuesta contempla una altura máxima base de 10 pisos en tres sectores: la Zona Centro y los ejes de avenida La Florida y Vicuña Mackenna. En estas áreas se incorporaría una normativa urbanística incentivada que permitiría alcanzar hasta 15 pisos en proyectos que cumplan las condiciones establecidas. Entre ellas, destinar un porcentaje a viviendas de integración social. Además la propuesta limita la construcción en altura en sectores residenciales.

Se busca equilibrar desarrollo inmobiliario con protección de los barrios

El alcalde Daniel Reyes explicó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo inmobiliario con la protección de los barrios. Y las necesidades habitacionales de sus vecinos. “Queremos que La Florida crezca de manera ordenada, sin una construcción desmedida en altura. Pero también necesitamos entregar oportunidades a nuestras familias.

No se trata solamente de eliminar la altura de los edificios, sino de generar condiciones para que nuestros vecinos puedan seguir viviendo en la comuna, sin tener que abandonar sus barrios para acceder a una vivienda. O tener que vivir en la periferia para encontrar un hogar”.



La propuesta recoge la situación de las familias que integran los 110 comités de allegados de la comuna. Estos buscan acceder a una solución habitacional, según el Departamento de Vivienda de la Dirección de Desarrollo Comunitario (datos actualizados en noviembre 2026).



Actualmente, la falta de terrenos disponibles a precios accesibles y determinadas condiciones de la normativa urbanística dificultan el desarrollo de proyectos habitacionales con vivienda de integración social en La Florida. Esto lleva a que muchas familias deban buscar alternativas en comunas periféricas.



Con el fin de abordar este problema, la modificación propone incorporar incentivos urbanísticos que permitirían, entre otras alternativas, viabilizar la incorporación de vivienda de integración social en los proyectos de construcción a desarrollar en sectores con conectividad y acceso a servicios.



“Hoy tenemos familias que esperan una oportunidad para acceder a una vivienda. Muchas han vivido toda su vida en La Florida y aquí tienen a sus padres, sus hijos, sus trabajos y sus redes de apoyo. No queremos que la única alternativa sea trasladarse a comunas alejadas. Nuestro objetivo es que las familias floridanas puedan construir su futuro donde están sus raíces”, afirmó Reyes.

El Panul no forma parte de esta modificación

La municipalidad aclaró que la propuesta no contempla intervenir el sector conocido como el Panul. Además de ser un fundo de propiedad privada, cuyo valor ambiental requiere una solución distinta, vinculada derechamente a una expropiación por parte del Estado, prohíbe la construcción de viviendas, a partir del año 2015.



Por 11 años, La Florida ha insistido en solicitar a los gobiernos de de los exmandatarios Piñera, Bachelet, Boric y ahora al Presidente Kast, la compra o expropiación del predio. Con el objetivo de garantizar su protección ambiental. Y preservarlo como uno de los pulmones verdes de la Región Metropolitana.



La Modificación N.º 15 del Plan Regulador Comunal se encuentra en su etapa de Imagen Objetivo, que contempla instancias de participación ciudadana para conocer la propuesta y recoger las observaciones de los vecinos.



Desde el 4 de noviembre, los vecinos de La Florida pueden acceder a los antecedentes de la Imagen Objetivo de la modificación del Plan Regulador Comunal, que incluyen el resumen ejecutivo y los planos de la propuesta. Esta información se encuentra disponible para consulta en dos edificios municipales y a través del sitio web www.laflorida.cl.

