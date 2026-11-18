La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), valoró la amplia votación que obtuvo el proyecto de Sala Cuna Universal en la Cámara de Diputadas y Diputados, destacando el respaldo transversal a una iniciativa que lleva años de discusión en el Congreso.

Núñez se comprometió acelerar su tramitación en el Senado. Precisó que “el martes vamos a dar cuenta del proyecto en la Sala para que pase a la Comisión de Trabajo, presidida por el senador Cruz-Coke (Luciano), y esperamos que al día siguiente pueda volver a la Sala para su despacho. Queremos que ese sea un día histórico y que finalmente podamos sacar adelante esta iniciativa desde el Congreso Nacional para que se convierta en ley”.

La senadora destacó que, pese a la ardua discusión, primaron el sentido de urgencia y la responsabilidad de poner al país por delante, especialmente a las madres trabajadoras. Asimismo, valoró que el respaldo no solo proviniera del oficialismo y de una parte importante de la oposición, sino también de toda la bancada del Partido de la Gente (PDG).

“Quiero agradecer que dentro del cúmulo de deseos del PDG también estaba apoyar Sala Cuna, y a cada uno de los diputados y diputadas que, transversalmente, dieron su voto para que hoy estemos a un paso de contar con una ley tan importante para Chile como es la Sala Cuna Universal”, remarcó.