Luis Baeza Cáceres, conocido por interpretar a Albertito en la serie chilena “BKN”, fue nuevamente captado en un presunto intento de robo en el transporte subterráneo. Esta vez, el registro habría ocurrido en el Metro de Milán, Italia.

El exactor fue grabado por un fotógrafo italiano que se dedica a exponer a carteristas en el transporte público. Para alertar a los pasajeros, el hombre utiliza un silbato y grita “pickpocket”, palabra en inglés que significa carterista, recogió Emol.

En el registro también se escucha al acompañante de Baeza insultar al fotógrafo y amenazarlo con golpearlo.

“Sapo y la con…, no me grabí'”, se escucha decir al hombre, con acento chileno. Posteriormente, ambos descienden del tren subterráneo.

Los antecedentes de Luis Baeza Cáceres en el Metro

De acuerdo con los antecedentes difundidos, esta sería la tercera ocasión en que Baeza Cáceres es sorprendido en un presunto intento de robo en el Metro.

En 2023, fue detenido en Barcelona por delitos de este tipo. Además, en 2018 fue aprehendido en el Metro de Santiago, donde era considerado uno de los carteristas más buscados del país.

El subcomisario Alex Varela, de Interpol Santiago de la PDI, se refirió a la presencia de chilenos que viajan al extranjero para cometer delitos.

“Esta persona corresponde a uno de los tantos nacionales que viajan por el mundo con el propósito de cometer delitos en otros países. Es una realidad que nuestro país, por supuesto, es consciente. Sin embargo, la Policía de Investigaciones de Chile, al tanto de este problema, es que ha puesto a disposición todos los recursos de su unidad especializada y de la red de agregados policiales con las que contamos alrededor del mundo para poder ayudar a las policías locales a identificar a esta persona, obviamente a detenerla y someterla a la legislación que corresponda para cada país”, explicó.

PDI advierte sobre delincuentes que operan en otros países

El subcomisario también describió un patrón que han identificado en investigaciones relacionadas con delincuentes especializados que operan internacionalmente.

“Un patrón común que hemos encontrado es que estos delincuentes especializados internacionales forman su perfil profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, durante su estadía en Chile, su etapa de formación, ellos no cometen delitos en Chile con el propósito de poder mantener un buen perfil de migrante, ya sea para ir a Estados Unidos, Europa o Asia. Esto les permite salir sin ningún tipo de problema de Chile y poder ubicarse en otros países e iniciar, eventualmente, algún tipo de ruta que les permita robar inmuebles a personas y otro tipo de delitos”, agregó.

Revisa el registro