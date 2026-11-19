Anthropic debutará este jueves en el Nasdaq de Nueva York con una operación que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia. La compañía creadora del chatbot Claude busca captar más de US$81.000 millones, superando el récord establecido por SpaceX.

La empresa anunció el miércoles la colocación de 956 millones de acciones a US$83 cada una, operación que le otorga una valoración de US$1,5 billones, recogió AFP.

La fuerte demanda de títulos ha dejado en segundo plano las dudas de los mercados sobre los riesgos y la rentabilidad de la Inteligencia Artificial. También ocurre en medio de las fluctuaciones bursátiles del sector y de la preocupación por una posible burbuja tecnológica.

Anthropic busca superar el récord de SpaceX

La operación de Anthropic superaría los US$75.000 millones recaudados por SpaceX en su salida a bolsa de junio. La compañía de Elon Musk alcanzó entonces una valoración de US$1,77 billones.

El interés de los inversionistas se mantiene pese a las dudas sobre la capacidad de las empresas de Inteligencia Artificial para rentabilizar sus millonarias inversiones.

Nvidia, líder mundial en la fabricación de chips y uno de los principales actores del sector, también participa como inversionista en Anthropic. Sin embargo, la compañía tecnológica enfrenta sus propias controversias.

El texto original vincula la salida de su director ejecutivo, Jensen Huang, con un presunto caso de espionaje relacionado con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía china. También señala que Huang habría reconocido una relación extramatrimonial con ella.

“La salida a bolsa de Anthropic supone una importante victoria a corto plazo para el sector tecnológico y debería contribuir a recuperar parte de la confianza de los inversores”, afirmó Dan Ives, de Yorkville Ives & Co.

Claude impulsa el crecimiento de Anthropic

Las primeras estimaciones situaban la valoración de Anthropic en hasta US$2 billones. Sin embargo, la cifra fue revisada a la baja tras las caídas de las acciones del sector durante las últimas semanas.

Pese a ello, los ingresos de la compañía alcanzaron los US$17.000 millones en el tercer trimestre, frente a los US$1.400 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Una parte importante de esos recursos proviene de clientes que pagan por utilizar sus modelos de Inteligencia Artificial para tareas de programación.

Anthropic fue fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei, actual director ejecutivo y presidenta de la empresa, respectivamente. Ambos dejaron OpenAI, compañía creadora de ChatGPT, junto con otros colaboradores.

La empresa advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial

En el documento presentado para su salida a bolsa, Anthropic dedicó un apartado importante a los riesgos asociados al desarrollo de esta tecnología.

La compañía destacó su apuesta por la seguridad, mientras continúa desarrollando modelos cada vez más avanzados. Sin embargo, también advirtió que estos sistemas podrían tener consecuencias graves si no se utilizan responsablemente.

En el documento, la empresa señala que sus sistemas más avanzados “podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y utilizan de forma responsable”.

Por su parte, la senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren cuestionó a la compañía en una publicación en X.

La parlamentaria sostuvo que Anthropic “no responde a las posibles amenazas que supondría para los ahorros destinados a la jubilación de los estadounidenses y para todo el sistema financiero si esta salida a bolsa saliera mal”.