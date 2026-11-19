El Presidente José Antonio Kast se runió con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y luego participó en la asamblea de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.



En su cuenta de X, el Mandatario dijo que “en el marco de la Cumbre de Líderes APEC, pude conversar brevemente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y compartir sobre los desafíos y oportunidades que tienen nuestros países en común”.



Añadió que “en Shenzhen, participamos en la Cumbre de Líderes APEC para fortalecer la cooperación y abrir nuevas oportunidades de comercio e inversión para Chile. Queremos que estos vínculos se traduzcan en más crecimiento, empleo y oportunidades para los chilenos.



La agenda del Mandatario chileno para este jueves incluye una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.



Finalmente, el Jefe de Estado y comitiva viajarán a Tokio para iniciar una visita oficial a Japón, en la última etapa de la gira a Asia.