El presidente de Argentina, Javier Milei, descartó los rumores de un supuesto quiebre con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Según consignó Emol, el mandatario negó la presunta intención de querer apartar a la exministra de Seguridad del espacio oficialista.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen tras una publicación que hizo en Instagram, que fue interpretada como un mensaje dirigido a Bullrich. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, decía aquel texto.

No obstante, Milei remarcó que esto apuntaba a la oposición en el Congreso. “Se lo escribí al kirchnerismo. Hay personas que, con tal de ver mal al otro, prefieren estar mal o peor ellos, porque la envidia es monstruosa”, precisó en diálogo con el canal A24

“El envidioso llega a un caso tan extremo que no tiene problema de destruir todo y estar peor con tal de ver mal al otro. El año pasado mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos y pudrirla en la calle. Intentaron un golpe de Estado y no lo lograron por los argentinos. Porque le sacamos 17 puntos al kirchnerismo”, añadió.

Además, recordó la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado. “Ganamos con el 41%. Si fuera hoy, eso sería primera vuelta. El círculo rojo se olvida de eso porque erraron las encuestas y pronósticos”, expresó.

Las elecciones presidenciales en Argentina se realizarán en 2027, y Milei buscará su reelección. De acuerdo a medios trasandinos, Bullrich estaría sondeando una eventual candidatura, lo que podría traducirse en un quiebre con la coalición de gobierno.