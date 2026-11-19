El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, se refirió a la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso por la posible falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes (Ind-PPD). Esto para retirar su permiso constitucional de ausencia del país.



En conversación con Tele13 Radio, Soto sostuvo que Órdenes “está muy afectada por esta situación. Nos ha pedido el respaldo del partido,. Y por cierto que se lo vamos a entregar. Como PPD queremos expresar nuestro total apoyo y solidaridad con la senadora”.



“Creemos que ha sido víctima de una acción cuestionable al retirar este permiso constitucional sin su consentimiento. Y con la eventual utilización de su firma sin su autorización”, añadió Soto en referencia a una maniobra realizada por el senador socialista Juan Luis Castro.

“Es un tema delicado”

El parlamentario recalcó que “es un tema delicado, hay una investigación que ha abierto de oficio el Ministerio Público. Y que tendrá que esclarecer los hechos. Yo espero que se investigue, y que se haga además con la colaboración de la bancada y también del Senado de la República”.



“Ella efectivamente señala que no se le avisó del retiro de su permiso constitucional. Tampoco se le pidió la autorización. Es un tema delicado, no es un mero trámite administrativo que se pueda hacer por una decisión política, sin consentimiento de las personas involucradas. Por lo tanto, creo que hay una desprolijidad importante respecto de esa acción por parte de la bancada”, indicó.



El timonel afirmó que “por eso el Ministerio Público está actuando y yo espero que se esclarezca la situación. Porque no se puede seguir enredando el trabajo de la oposición en el Senado, a propósito de malas decisiones de una bancada”.



En esta línea, apuntó al jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro. “Yo entiendo que fue el jefe del comité quien solicitó ese retiro constitucional y quien no habría solicitado las autorizaciones y permisos correspondientes, por lo tanto, evidentemente que está involucrado directa o indirectamente”, señaló.



“Ahora, yo espero que los hechos se puedan esclarecer y por tanto, también existe desde esa perspectiva primero una disculpa con las personas involucradas, particularmente con la senadora Órdenes. Entiendo que se conversó con ella ayer en la noche y que se repuso el permiso de la situación, y por tanto, eso fue corregido, lo cual no le resta por cierto gravedad a lo que ocurrió”, manifestó.



Soto mencionó que existe “la utilización de la firma digital por parte de las bancadas, para hacer un pareo, un trámite administrativo, pero siempre con la autorización de la persona que firma, y en este caso no solamente no hubo autorización sino que fue contra de su voluntad”.