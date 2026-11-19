Donald Trump se refirió a Venezuela como la “última adquisición” de Estados Unidos, horas antes de aterrizar en China. Sus declaraciones se conocieron después de que Washington y Caracas firmaran un acuerdo de cooperación militar. “Luego hay que añadir Venezuela, que es nuestra última adquisición. Fue una adquisición, tanto si le gusta a la gente como si no. Y es increíble lo que le está pasando a los Estados Unidos”, afirmó el mandatario.