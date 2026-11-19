La tarde de este jueves se revocó la prisión preventiva de Jorge Constanzo, imputado por la muerte en mayo pasado de su hija Isidora, de 2 años, quien cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

Durante la revisión de medidas cautelares, y ante los antecedentes expuestos, el tribunal estableció que no se está frente al delito de homicidio por omisión. En su lugar, planteó que se trataría de un cuasidelito de homicidio, según consignó T13.

De esta manera, se decidió revocar la prisión preventiva en contra del sujeto, Ahora, quedó con las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

La resolución es de carácter provisorio, ya que otro tribunal podría resolver algo distinto. Asimismo, la Fiscalía apeló verbalmente y buscará revertir el fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago.

De acuerdo al citado medio, el fiscal de Género de la Fiscalía Oriente, Ezio Braghetto, señaló que “la resolución del tribunal fue modificar la prisión preventiva, cambiándola por un arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional del imputado, situación o escenario que nosotros veíamos como posible desde el principio de esta causa”.

“La calificación jurídica es bastante compleja y discutible. Desde el primer fallo lo fue y así ha sido permanentemente, por lo tanto el fallo no es para nada sorpresivo necesariamente, pero evidentemente no lo compartimos”, añadió.

Braghetto aseguró que “creemos que tenemos fundamentos importantes para poder sostener en la apelación el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado, con los fundamentos y las diligencias que hemos ido realizando hasta ahora

“El tribunal lo dijo también en su resolución, que su calificación jurídica es por ahora provisoria”, sostuvo. Lo anterior, basándose en “los antecedentes que hay y un poco la interpretación también de los mismos que hace el tribunal”.

“Para la Fiscalía sigue siendo una causa por homicidio“

“Por lo tanto, para el tribunal esto hoy día, provisoriamente, insisto, sería un cuasidelito de homicidio”, dijo. No obstante, enfatizó que “para la Fiscalía sigue siendo una causa por homicidio, tanto es así que hemos apelado ante la Corte de Apelaciones para mantener esa calificación jurídica. Por lo tanto, la resolución definitiva la va a tener la Corte de Apelaciones”.

El fiscal reiteró que presuntamente existió “dolo eventual” en la acción del sujeto. “Nosotros vemos que efectivamente hubo una interpretación de los hechos que da pie a una teoría del caso donde al parecer lo que se sostiene es que el imputado nunca habría entendido que había un riesgo si no se instalaban las mallas en todo el departamento, cuestión que nosotros entendemos refutado objetivamente a través de una resolución de un tribunal que aprueba un avenimiento y que indica que había que instalar mallas de seguridad, sin hacer una distinción de dónde tenía que instalarla”, expresó.

“Por lo tanto, esa lectura subjetiva que hace la defensa nosotros no la compartimos (…). No es posible acreditarla de ninguna manera y no podemos nunca saber por qué el imputado no instaló mallas en todo el departamento y solamente la instaló en una parte”, precisó.