El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves que la respuesta de Moscú a los tres ataques perpetrados esta semana por el ejército ucraniano contra el puente de Crimea será “mucho más dolorosa” que los daños provocados a esa infraestructura.

Al término de su participación en la cumbre de la APEC en la ciudad de Shenzhen, China, el mandatario habló en una rueda de prensa, recogió Radio Biobío.

En la instancia, el jefe del Kremlin señaló que “nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente”.

Putin mencionó que en su momento se habló de discutir el cese de los ataques contra las infraestructuras de ambas partes. Sin embargo, dijo que después de lo ocurrido con el puente de Crimea, Moscú ahora no quiere negociar.

“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, planteó. A la vez, subrayó que el puente en cuestión es una “instalación exclusivamente civil”.

El jefe de Estado comentó que en el pasado había ordenado no utilizar el puente con fines militares, medida que todavía se mantiene. Además, precisó que, pese a las consecuencias de los ataques, los suministros a la península continuarán.

También, remarcó que reforzarán la presencia rusa en las regiones de Jersón y Zaporiyia, al sur de Ucrania, para blindar el corredor terrestre con Crimea.

“Hemos creado la oportunidad de desplazarnos por tierra a través de las regiones de Zaporiyia y Jersón. Y reforzaremos nuestra presencia allí, también en respuesta a los ataques contra el puente de Crimea. Esto debe quedar claro para todos. Haremos todo lo posible por proteger esta carretera, cuyo nombre es ‘Novorossiya’”, expresó.

Cabe destacar que el ejército ucraniano atacó este jueves, por tercera vez en la semana, el puente de Crimea. Dicha estructura une la anexionada península con la Rusia continental, y la última ofensiva ocurrió horas antes de la cumbre entre los líderes de Rusia, EEUU y China en Shenzhen.