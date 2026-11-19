Si no sabes qué hacer en Viña del Mar, ten presente que la pizza es una de las preparaciones más populares para compartir, pero detrás de una buena receta hay mucho más que una combinación de salsa de tomate, queso e ingredientes. La calidad de la masa, los tiempos de fermentación y la temperatura del horno son algunos de los elementos que determinan su textura y sabor.

En Viña del Mar existen pizzerías que han apostado por procesos artesanales y técnicas inspiradas en la tradición italiana. Algunas se especializan en el estilo napolitano, caracterizado por una masa aireada y bordes pronunciados, mientras que otras destacan por elaborar sus propias bases y trabajar con ingredientes frescos. Estas son tres alternativas para descubrir.

Qué hacer en Viña del Mar: tres pizzerías para probar masas artesanales

Bambino Mariani: tradición napolitana y fermentación lenta

Ubicada en 10 Norte 1113, Bambino Mariani es una pizzería especializada en la tradición napolitana. Su propuesta se basa en procesos artesanales, fermentación lenta y selección de ingredientes, con especial atención al trabajo de la masa.

Uno de los aspectos que distingue al establecimiento es la formación de su pizzaiolo, Camilo Sandoval, quien cuenta con certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana, organización dedicada a resguardar la preparación tradicional de este tipo de pizza.

El local busca reproducir las características de la pizza napolitana, con una masa trabajada para conseguir una textura liviana y bordes aireados. Es una alternativa para quienes quieren conocer una preparación que pone el énfasis tanto en la técnica como en los ingredientes.

Masamá: pizza napolitana con 48 horas de fermentación

En avenida Libertad 1168 se encuentra Masamá, un restaurante especializado en pizzas napolitanas y pastas frescas. Su propuesta destaca por el trabajo de la masa, que contempla un proceso de fermentación de 48 horas y cocción en horno napolitano a alta temperatura.

La carta incluye distintas combinaciones de ingredientes y preparaciones inspiradas en la cocina italiana. Entre sus alternativas se encuentran pizzas como Margaret y Tutti Peppe, además de una oferta de pastas que complementa su propuesta gastronómica.

Su apuesta por la fermentación prolongada y el horno napolitano lo convierte en una opción para quienes buscan una pizza de inspiración italiana en el centro de Viña del Mar.

El Orégano: pizzas con masa fresca y preparación artesanal

En avenida 3 Poniente 157, entre 2 y 3 Norte, El Orégano Pizzería Caffè ofrece una propuesta que combina cafetería y cocina artesanal. Uno de los aspectos destacados de su oferta es la elaboración de pizzas con masa fresca preparada en el propio establecimiento.

El local señala que sus productos se elaboran artesanalmente y que sus masas no se transportan ni se congelan. También destaca el uso de ingredientes frescos y materias primas de proveedores de la zona.

Es una alternativa para quienes prefieren una pizza de elaboración casera y buscan complementar la experiencia con otras preparaciones de cafetería.

Pizza artesanal en Viña del Mar: la importancia de la masa

La fermentación, la hidratación y la cocción son factores fundamentales para conseguir una buena pizza. En el estilo napolitano, por ejemplo, el trabajo de la masa permite obtener una base flexible y bordes aireados, mientras que las preparaciones artesanales pueden variar según los ingredientes y las técnicas de cada establecimiento.

Bambino Mariani, Masamá y El Orégano representan distintas aproximaciones a esta preparación en Viña del Mar. Tres alternativas para quienes quieren ir más allá de las pizzas convencionales y descubrir propuestas donde la elaboración de la masa ocupa un lugar central.