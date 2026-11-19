La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió al “memorándum de entendimiento” suscrito entre el Gobierno y OpenAI y recalcó que “no hay intercambio de datos”.



Tras participar del seminario internacional Vertebral 2026, “El Futuro es TP: Talento para Transformar Chile”, Lincolao explicó que “nosotros firmamos un acuerdo diplomático científico tecnológico con OpenAI, así como lo estamos haciendo también con otras entidades, para armar una estrategia sólida para Chile sobre cómo modernizar todo lo que tenemos, porque las tecnologías están avanzando mucho”.



“Es un memorándum de entendimiento. Cuando hay una entrega de datos, eso ocurre en un proceso de compra o licitación. En un memorándum de entendimiento se explora, se conversa. No hay intercambio de datos”, aclaró.



Lincolao dijo que “el Presidente Kast y todo el Gobierno, yo creo que todos los chilenos, la mayoría de los chilenos están de acuerdo que Chile no puede quedarse atrás en esta transformación tecnológica”.



“No podemos pensar en un falso dilema entre seguridad, respeto a los derechos fundamentales de las personas e innovación. A nosotros el miedo no nos puede paralizar”, afirmó.





