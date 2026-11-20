Un saldo de cuatro personas lesionadas dejó este viernes un accidente de tránsito en Concepción, luego de que un vehículo impactara contra una barrera de contención.

Según informó el medio Emergencias Talca, los hechos se registraron en calle 21 de Mayo, a la altura de Argomedo, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

A raíz del incidente, el tránsito permanecía completamente suspendido en dirección hacia Vega Monumental, recogió 24 Horas.

Imágenes del vehículo afectado evidenciaron que resultó con graves daños, al impactar de lleno contra la barrera de contención.

En diálogo con Radio Biobío, un vecino del sector, Alex Quirola, entregó detalles de lo sucedido tras el accidente. “Se escuchó el estruendo terrible fuerte. Un golpe pero fuertísimo. Seguido de los gritos que gritaban los que estaban en el auto: ‘Ayuda, ayuda. No puedo respirar, me duele. Ayúdame, hermano’. Los vecinos salieron aquí a ayudarlo a meter mano para tratar de sacarlo, pero como el auto echaba humo, pensábamos que podía explotar”, sostuvo.

“Ahí vino después Carabineros con Bomberos y se los llevaron. Tuvieron que partir el auto y sacarlos a la fuerza y se fueron”, añadió.

Además, afirmó que “siempre pasan este tipo de accidentes aquí, como es una curva. Yo creo que venían a exceso de velocidad y perdieron el control, y como estaba justo lloviendo, igual las calles resbalosas, patinaron y se dieron el golpe”.