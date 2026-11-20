El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró en cerca de 55.000 las personas que participaron en el paro nacional convocado en su contra y aseguró que el 97% de las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica.

En un balance realizado al cierre de la jornada desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, el mandatario informó que se registraron 285 movilizaciones en todo el país, recogió Emol.

“Representa una reducción frente a las 62.000 personas que se movilizaron el 14 de octubre”, afirmó.

De la Espriella atribuyó estos resultados a la aplicación del decreto 1525, expedido por su gobierno en octubre. La normativa modificó los protocolos de intervención de las autoridades durante las protestas, especialmente ante hechos violentos y bloqueos de vías.

Paro nacional en Colombia: gobierno informó de intervenciones y detenciones

El mandatario indicó que la Fuerza Pública realizó doce intervenciones durante la jornada. Entre ellas mencionó procedimientos en la Universidad del Cauca, en el suroeste del país, y en la Universidad Nacional de Bogotá.

Por otra parte, en la Universidad de Antioquia, en Medellín, se registró un incidente que quedó captado en videos. Las imágenes mostraron a encapuchados lanzando un artefacto incendiario contra un joven, quien aparentemente no resultó herido tras la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi).

Además, De la Espriella informó de cuatro capturas, entre ellas la de una mujer que mantenía una orden de detención por concierto para delinquir agravado y terrorismo.

Asimismo, señaló que las autoridades incautaron material explosivo y 500 kilos de cocaína en el departamento del Cauca.

“La protesta pacífica es un derecho, la violencia no”, afirmó el mandatario. Durante su balance, también respondió a las críticas de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026), a quien calificó de “sujeto amoral, corrupto, degenerado y vicioso”.