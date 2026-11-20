Dos nuevas autoridades del Gobierno decidieron presentar sus renuncias esta semana en la Región del Biobío. Se trata de la seremi de Salud, Isabel Rojas, y la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Antaris Varela, ambas militantes del Partido Cristiano de Chile.

Según consignó Emol, Rojas optó por dejar el cargo debido a motivos personales. La información fue comunicada en una carta a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

“Esta decisión responde a motivos personales y profesionales, y la expreso con profundo agradecimiento por la oportunidad de haber contribuido al fortalecimiento de la salud pública y al bienestar de las personas de nuestra región”, plantea el texto, el cual fue citado por el Diario Concepción.

En el caso de Varela, su renuncia también responde a motivos personales. Así lo expresó en una carta dirigida a la directora nacional de la repartición, Muriel Abad.

“Me retiro con la satisfacción de haber puesto mis mejores esfuerzos al servicio de las personas mayores, promoviendo su participación, autonomía, dignidad y envejecimiento activo (…). Deseo el mayor de los éxitos a la institución y a quienes continúen esta tarea”, indicó en el documento, de acuerdo al citado medio.

Cabe recordar que estas salidas en la Región del Biobío se suman a la del exdelegado presidencial, Julio Anativia. La exautoridad dejó el cargo a fines de octubre, en el marco de las acusaciones de su esposa por presunta violencia intrafamiliar.