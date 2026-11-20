Un informe del Servicio Médico Legal (SML) descartó que los restos óseos encontrados en el predio de Julia Chuñil correspondan a ADN humano. En su lugar, concluyeron que tendrían origen animal.

El hallazgo en cuestión se había revelado a inicios de abril. En su momento, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, presentó el descubrimiento y explicó que se trataba de un “conjunto de osamentas”.

Luego, un informe de la Universidad Austral, citado por la fiscal, reconoció tres piezas de osamentas. Además, afirmó que una falange hallada en el saco, identificada como M1, tenía un “100% de asignación a ADN correspondiente a humano y en las piezas óseas M2 y M3 a asignación encontrada corresponde a perro/zorro”.

Sin embargo, un peritaje a cargo del SML, al cual accedió Reportajes Teletrece, cuestionó estos resultados.

El informe del organismo, según consignó el citado medio, planteó que “la revisión del conjunto permitió establecer que los restos óseos examinados presentaban características correspondientes a material de origen animal, no humano. En particular, el segmento M-1, pese a encontrarse muy incompleto, no presentaba características morfológicas compatibles con un origen humano, considerando además la morfología de la pieza, su peso, densidad y las características de los tejidos óseos cortical y trabecular”.

Además, cuestionaron que el saco donde se encontraron los huesos fuera desechado el mismo día del hallazgo, el 16 de enero de 2026. En ese sentido, remarcaron que resultaba clave conservarlo, ya que “podrían haber aportado antecedentes de interés” .

“Por ejemplo, mediante la identificación de inscripciones, marcas o logotipos que permitieran orientar su procedencia o establecer un eventual rango temporal de fabricación”, agregaron.

El peritaje del SML concluyó con otra “advertencia” a las diligencias que encabezó la Fiscalía de Los Ríos.

“Cabe señalar, además, que no se dispone de un registro detallado de las circunstancias de manipulación del saco y de los restos óseos durante su extracción, ni de información completa sobre los funcionarios que participaron en el procedimiento o los elementos de protección personal utilizados. Esta ausencia de antecedentes impide evaluar las condiciones en que se efectuó la recuperación y el riesgo de contaminación durante dicha etapa. En consecuencia, la eventual incorporación de material biológico humano durante la manipulación constituye una posibilidad que no puede descartarse, pero respecto de la cual no se cuenta con evidencia que permita confirmar que efectivamente ocurrió”, expresó.