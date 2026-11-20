El pistacho se ha convertido en uno de los ingredientes protagonistas de distintas preparaciones dulces, desde pasteles y tartas hasta churros y bebidas. en distintos lugares.

Por eso, si buscas qué hacer en Viña del Mar, existen cafeterías y pastelerías donde puedes probar este fruto seco en diferentes versiones, combinaciones y texturas.

Qué hacer en Viña del Mar: pasteles, tartas y preparaciones cremosas con pistacho

Murta Pastelería

Dirección: Ecuador 39, Viña del Mar, Valparaíso.

Murta Pastelería cuenta con distintas preparaciones que combinan este ingrediente, entre sus opciones horneadas está la Madeleine Pistacho Limón, elaborada con bizcochos de pistacho y limón, rellenos de ganache y cubiertos de chocolate blanco.

Otra alternativa es el pastel Frambuesa Pistacho. Esta preparación combina una base de almendra, bizcocho y mantequilla de pistacho, gel de frambuesa y ganache montada de chocolate blanco.

Además, cuentan con el Affogato Pistacho, una opción que mezcla helado de pistacho con un shot de espresso.

La Brioche

Dirección: 13 Norte 716, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y probar postres con pistacho, La Brioche ofrece distintas preparaciones que incorporan este ingrediente en masas, pasteles y opciones para acompañar un café.

Entre sus alternativas está el Croissant Roll Pistacho, elaborado con masa de croissant, relleno de crema de pistacho y cubierto con un glaseado del mismo sabor. También cuentan con el Éclair Pistacho, un pastel francés alargado que combina crema y glaseado de pistacho. Otra opción es la Torta de Pistacho, preparada con bizcocho, crema de pistacho y salsa de frambuesa. Además, se presenta como una alternativa sin azúcar añadida.

Para acompañar una pausa de café, también ofrecen el Affogato Pistacho, que combina espresso, helado de vainilla y crema de pistacho.

Qué hacer en Viña del Mar: alternativas dulces con pistacho para acompañar el café

Churrería Pan & Mar

Dirección: 5 Norte 372, Viña del Mar, Valparaíso.

La Churrería Pan & Mar ofrece distintas alternativas, entre ellas, cuentan con churros rellenos con salsa de pistacho y opciones que incorporan este ingrediente como topping.

Dentro de su selección de pistacho destaca una porción de seis churros tradicionales, espolvoreados con azúcar flor y acompañados de chocolate blanco y salsa de pistacho.

Además, tienen una alternativa en su sección de postres sin azúcar, el Cheesecake de Pistacho Protein, elaborada con pistacho, una base de frutos secos y proteína añadida.

Fidelio

Dirección: Reñaca Norte 25, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, Fidelio cuenta con preparaciones que incorporan este ingrediente en distintas versiones. Una de ellas es la Tarta de Pistacho Vasca, elaborada con pistachos tostados y queso cremoso. Con un estilo al crème brulée, que aporta un contraste de textura y sabor.

Además, ofrecen un Affogato con topping de pistacho, una alternativa para acompañar el café con un toque dulce. Estos son parte de los productos que puedes encontrar en su propuesta de brunch y pastelería.