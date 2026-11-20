La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a los cambios vinculados a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En ese contexto, afirmó que existían problemas de financiamiento que no habían sido debidamente transparentados.

En una conversación con EmolTV, y al abordar la implementación de los SLEP, la secretaria de Estado señaló que “nos encontramos con que había un déficit importante de financiamiento que no estaba siendo transparentado”.

De igual forma, manifestó que “tenemos un desafío en términos de la gestión por parte de los servicios locales”.

A raíz de lo anterior, la ministra habló de la opción de extender el plazo para que aquellos municipios con una buena gestión educativa mantengan sus establecimientos bajo su administración.

“Por eso mantuvimos el año original de traspaso que es el año 2035”, enfatizó.

Continuidad de “Yo Elijo Mi PC”

Por otra parte, Arzola abordó la continuidad del programa “Yo Elijo Mi PC”. Al respecto, comentó al citado que la iniciativa “forma parte de este acuerdo junto con otras cosas y en el fondo terminan reincorporándose los recursos”.

No obstante, precisó que el Gobierno busca introducir cambios en el funcionamiento de esta medida. En concreto, apunta al aprovechamiento pedagógico de los equipos por parte de los estudiantes beneficiados.

Por lo mismo, dijo que es necesario “avanzar en lo que es la formación digital de los profesores para justamente darle también un cumplimiento a los objetivos pedagógicos que puede tener la entrega de los computadores”.

La ministra explicó que se hará una reformulación “no por el próximo año porque es muy pronto y no alcanzamos, pero para el año 2028”.