Un violento asalto afectó la mañana de este viernes a una casa de un condominio en Tunquén, comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso.

Según informó el diario El Líder, un grupo de delincuentes ingresó al complejo de parcelaciones Bosquemar. Aparentemente a través de una ladera rodeada de árboles, lo que les habría permitido evitar ser detectados. El botín fue avaluado en cerca de $100 millones.



Los sujetos intimidaron con armas de fuego al dueño de casa, de 54 años, y a su cónyuge, de 47, a quienes redujeron mientras sus hijos permanecían en otra habitación, recogió Emol.



Según los antecedentes recopilados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), los asaltantes actuaron con violencia. Y exigieron a la pareja la entrega de dinero en efectivo.

El dueño de casa, apuntado con pistola, fue trasladado al patio

El dueño de casa fue trasladado, apuntado con pistola, hasta el patio de la propiedad. Los delincuentes lo amordazaron y amarraron a un árbol. Su esposa fue obligada a subir a uno de los automóviles. Mientras los sujetos registraban la vivienda y reunían especies de valor.

Entre los artículos sustraídos figuran relojes, teléfonos celulares y joyas. A ello se sumaron tres motocicletas y dos vehículos de alta gama. Un Mercedes-Benz y una camioneta.

Abandonaron a la mujer en un sitio eriazo

Los delincuentes, antes de escapar, se llevaron a la mujer en uno de los automóviles robados. Posteriormente, la abandonaron en un sitio eriazo en las afueras de Algarrobo.



El empresario logró liberarse de las amarras y pedir ayuda. De acuerdo con el relato de un cercano a las víctimas, los asaltantes también amenazaron con matar a la pareja y a sus hijos. Esto si denunciaban el hecho.

“Los amenazaron con matarlos a ellos y a sus hijos que estaban en la casa, les dijeron que habrían consecuencias si denunciaban. Fueron muy violentos pese a que no colocaron resistencia”, señaló la fuente a El Líder.

Las diligencias para esclarecer el atraco quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI.

Hallazgo de la camioneta

En medio de estas indagatorias, detectives fueron alertados del hallazgo de la camioneta Ram sustraída durante el asalto. El vehículo fue encontrado abandonado junto a una cancha de fútbol en Algarrobo.

