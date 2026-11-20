La Corte de Apelaciones de Santiago revirtió la tarde de este viernes la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y mantuvo la prisión preventiva de Jorge Constanzo. El hombre está imputado por el fallecimiento de su hija, Isidora, niña de 2 años y 8 meses que cayó desde el piso 11 de un edificio en Las Condes en mayo pasado.

Tras la revisión de medidas cautelares realizada ayer el tribunal había concluido que, por los antecedentes expuestos, no se está frente al delito de homicidio por omisión, y que a su juicio se establece el delito de cuasidelito de homicidio. Ante ello, rebajó la cautelar más gravosa a arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.

Según infomó Radio Biobío, la Fiscalía Metropolitana Oriente apeló verbalmente, por lo que sería la Corte de Apelaciones la que tendría que resolver finalmente las medidas cautelares contra el imputado.

La Octava Sala acogió por mayoría la apelación del persecutor, ordenando mantener la prisión preventiva de Constanzo. Su libertad fue considerada un peligro para la seguridad de la sociedad.

Se estimó que existen antecedentes suficientes para sostener la investigación por homicidio con dolo eventual.

El tribunal de alzada apuntó a que el padre conocía el riesgo de la caída. Esto además de la necesidad de instalar protecciones en la ventana donde se produjo el fatal incidente. Aun así, dejó a Isidora sin supervisión, mientras dormía en estado de ebriedad.

El sujeto deberá continuar en prisión, la cual cumple hace seis meses en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca, en la Región de Valparaíso.