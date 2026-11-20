El empresario Leonardo Farkas asistió a una audiencia en el Centro de Justicia por la querella por injurias e imputaciones difamatorias que presentó contra Sergio Rojas, conductor del programa “Que te lo digo”.

A las afueras del recinto judicial, el multimillonario explicó por qué no incluyó a Claudia Schmidt en la acción legal. La disputa surgió tras los dichos emitidos en televisión sobre supuestas reuniones de connotación sexual, recogió Publimetro.

En declaraciones recogidas por el diario La Cuarta, Farkas justificó su decisión de no querellarse contra la exintegrante televisiva. “Al día siguiente salió como gatita a desmentir todo, que ella nunca dijo nada, entonces lo demandé a él”, señaló.

Asimismo, respecto de la controversia por una supuesta deuda de $107 millones, el empresario aseguró tener registros que respaldarían sus afirmaciones.

“Yo tengo grabaciones, más de 30 horas cuando me llora y me pide plata y me pide más plata”, sostuvo.

Además, el filántropo descartó llegar a un acuerdo extrajudicial y manifestó: “No acepto ninguna disculpa pública”. En esa misma línea, advirtió que “van a venir todos citados”.

Claudia Schmidt respondió a Leonardo Farkas y lo emplazó a presentar los audios

Tras la difusión de las declaraciones del empresario, Claudia Schmidt respondió a sus cuestionamientos y negó haberse retractado de sus dichos anteriores.

“¿En qué momento yo me retracté de algo? En ninguno. Al contrario, dije: ‘Me hago cargo de todas mis palabras, de lo que yo hablo, de lo que yo digo’”, afirmó.

En esa misma línea, la uruguaya agregó: “Y así lo planteé, como una gata fiera que soy, no una gatita”.

Respecto de las acciones legales anunciadas por el multimillonario, Schmidt sostuvo que “él no tuvo absolutamente nada de qué agarrarse como para llevarme a mí a la justicia”.

Además, se dirigió directamente a Farkas y expresó: “No mientas, no tuviste de dónde agarrarme y agarraste a Sergio”.

Finalmente, la comunicadora cuestionó la supuesta duración del material sonoro mencionado por el empresario. “Nadie puede haber estado grabando 30 horas de corrido”, señaló.

Por ello, concluyó con un emplazamiento a Farkas: “Si tiene tantos audios grabados, que los presente a la justicia”.