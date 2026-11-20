Ocho personas murieron tras el derrumbe de un edificio en Nueva York, un hecho que quedó registrado por una cámara instalada en un autobús de la Metropolitan Transportation Authority (MTA). Las imágenes, difundidas por la propia autoridad de transporte neoyorquina, muestran el momento en que la estructura se desploma. Además, se observa cómo una enorme nube de polvo cubre el sector y sorprende a quienes se encontraban en las inmediaciones.