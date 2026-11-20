Si buscas qué hacer en Concepción y disfrutar de una jornada al aire libre, los parques y espacios naturales de la ciudad ofrecen distintas alternativas para organizar un picnic.

Desde áreas verdes ubicadas en sectores urbanos hasta entornos junto a lagunas y bosques nativos, existen lugares ideales para compartir una comida, descansar y aprovechar los días de buen tiempo.

Qué hacer en Concepción: espacios verdes para compartir una tarde al aire libre

Parque Ecuador

Dirección: Avenida Víctor Lamas 567, Concepción, Región del Biobío.

Ubicado a los pies del Cerro Caracol, el Parque Ecuador es uno de los espacios verdes más conocidos de la ciudad. Cuenta con áreas arboladas, senderos y sectores para descansar, caminar o realizar actividades recreativas.

Por si buscas qué hacer en Concepción durante estos días, el entorno del parque permite organizar un picnic al aire libre, disfrutar de una tarde con amigos o compartir en familia.

Parque Laguna Redonda

Dirección: Diego de Almagro 197, Concepción, Región del Biobío.

En el sector Lorenzo Arenas se encuentra el Parque Laguna Redonda, un espacio rodeado de áreas verdes que permite disfrutar de una jornada tranquila junto al agua. Sus alrededores cuentan con sectores para descansar, caminar y contemplar el paisaje.

Es una alternativa para extender una manta sobre el césped, llevar algunos alimentos y compartir un picnic mientras disfrutas del entorno natural. También puedes recorrer el circuito que rodea la laguna.

Parque Lo Galindo

Dirección: Padre Alberto Hurtado 64, Concepción, Región del Biobío.

El Parque Lo Galindo es otro espacio para disfrutar de actividades al aire libre en Concepción. Su entorno combina vegetación, senderos y sectores junto al agua, creando un ambiente para descansar y desconectarse del movimiento urbano.

Además, cuenta con sectores de descanso y espacios con mesas y asientos, por lo que puedes organizar una merienda o un picnic en compañía de familiares y amigos.

Qué hacer en Concepción: panoramas con paisajes rodeados de naturaleza y lagunas

Parque y Laguna Las Tres Pascualas

Dirección: Paicaví 1320, Concepción, Región del Biobío.

A orillas de la laguna del mismo nombre se encuentra este lugar, que destaca por sus paisajes y espacios para disfrutar de una pausa al aire libre. Es un lugar frecuentado por quienes buscan caminar, descansar y contemplar el entorno.

Si aún no sabes qué hacer en Concepción, sus áreas verdes permiten compartir una comida sencilla o una merienda mientras disfrutas de las vistas hacia la laguna.

Parque y Mirador Laguna Grande

Dirección: San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

El Parque y Mirador Laguna Grande es una alternativa para disfrutar de la naturaleza junto al agua. Este espacio cuenta con áreas verdes, senderos y sectores para contemplar el paisaje.

Además de organizar un picnic, puedes recorrer sus alrededores, observar aves y disfrutar de las vistas de la laguna. También es un sector donde se realizan actividades acuáticas, como kayak y remo.

Parque Nacional Nonguén

Dirección: Sector Nonguén, Región del Biobío.

Para quienes prefieren un entorno rodeado de vegetación nativa, el Parque Nacional Nonguén ofrece una experiencia diferente. Esta área protegida destaca por sus bosques, esteros y senderos, ideales para realizar caminatas y disfrutar de la naturaleza.

También cuenta con un sector de merienda en el acceso, por lo que puedes complementar la visita con una pausa para comer. Antes de ir, es recomendable revisar las condiciones de ingreso, horarios y disponibilidad de servicios en los canales oficiales de CONAF.