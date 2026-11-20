Entre las alternativas de qué hacer en Viña del Mar, salir a conocer bares con propuestas de coctelería de autor es una opción para quienes quieren descubrir nuevos sabores y disfrutar de una experiencia distinta. Más allá de los tragos tradicionales, estos espacios apuestan por combinaciones de destilados, frutas, hierbas y especias, con preparaciones que buscan distinguirse tanto por su sabor como por su presentación.

La Ciudad Jardín cuenta con establecimientos que han desarrollado cartas propias, acompañadas de ambientes temáticos, música y alternativas gastronómicas para compartir. Desde bares inspirados en antiguas tabernas hasta espacios especializados en gin, estas son tres opciones que puedes considerar si no sabes qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una salida nocturna.

Qué hacer en Viña del Mar: tres bares para probar cócteles de autor

Cónclave 1929: una experiencia inspirada en los años veinte

Ubicado en 3 Norte 603, en el Barrio Poniente, Cónclave 1929 propone una experiencia que combina coctelería de autor con una ambientación inspirada en la década de 1920. Su decoración, iluminación tenue y música contribuyen a recrear una atmósfera de época, cercana al imaginario de los antiguos bares clandestinos.

La carta contempla cócteles clásicos y preparaciones propias. Entre estas últimas destaca Rising 1929, una creación inspirada en la sangría que combina Jack Daniel’s Apple, licor de naranja, jugo de cranberry, limón y vino Merlot.

El establecimiento también cuenta con una propuesta gastronómica de tapas y platos para compartir, por lo que es una alternativa para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y extender la salida más allá de la barra.

A Mano Gin & Burgers: una barra especializada en gin

En 2 Poniente 420 se encuentra A Mano Gin & Burgers, un bar que combina gastronomía urbana con una propuesta de coctelería especializada en gin. El establecimiento destaca por contar con más de 80 etiquetas de esta bebida, con las que prepara combinaciones inspiradas en recetas clásicas y creaciones propias.

Uno de sus cócteles es A Mano Style, que incorpora gin, mixer de pomelo, pomelo y un toque de merkén. La propuesta refleja el interés del local por combinar destilados y sabores tradicionales con ingredientes que aportan una identidad particular a cada preparación.

La experiencia se complementa con hamburguesas, tapas y opciones para picar, además de un ambiente informal en el que conviven la música y el arte. Es otra alternativa para sumar a una lista de panoramas sobre qué hacer en Viña del Mar.

Canario Negro: coctelería y entretención en un mismo lugar

En 7 Norte 151, Canario Negro ofrece una propuesta que combina cócteles clásicos y de autor con distintas alternativas de entretención. El bar cuenta con una barra, terraza, mesas para grupos y espacios destinados a juegos como flipper, arcade, dardos y cachos.

Su carta de bebidas contempla especialidades de autor, además de una selección de preparaciones clásicas. La propuesta gastronómica incluye alitas de pollo, tablas y otras alternativas para compartir.

A diferencia de un bar tradicional centrado exclusivamente en la conversación y la barra, Canario Negro incorpora juegos y música rock como parte de su identidad. Por eso, puede ser una opción para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y prefieren combinar coctelería con una experiencia más dinámica.

Qué hacer en Viña del Mar de noche: bares para descubrir nuevos sabores

La oferta de bares de Viña del Mar permite encontrar propuestas para distintos tipos de salidas. Mientras Cónclave 1929 apuesta por una ambientación de época y cócteles con identidad propia, A Mano Gin & Burgers pone el acento en la variedad de destilados y las preparaciones con gin. Canario Negro, en tanto, combina su carta de bebidas con juegos y espacios para compartir.

Si todavía estás buscando qué hacer en Viña del Mar, estos tres establecimientos ofrecen alternativas para salir de la rutina, probar nuevas combinaciones y conocer distintas expresiones de la coctelería de autor en la Ciudad Jardín.