La ministra de Salud, May Chomali, descartó este viernes que existan acuerdos políticos con el Partido Nacional Libertario. Y desestimó la amenaza de una Acusación Constitucional en su contra.

Esto luego que el Senado rechazara la indicación al Presupuesto 2027 que buscaba prohibir el financiamiento del Estado a terapias hormonales en menores de edad.

De acuerdo con los libertarios, habría existido un acuerdo con el Ejecutivo para sacar adelante esta iniciativa que fue ingresada en el Presupuesto 2027. Sin embargo, Chomali indicó que “se han dicho cosas que desde mi punto de vista no son ciertas. No hemos hecho compromisos con el Partido Libertario, por lo tanto no entiendo de dónde sale esta Acusación Constitucional”, consignó T13.

Añadió que “lo que hicimos fue una indicación y esa indicación no se votó en el Parlamento. Y vuelvo a insistir. No podemos hacer un compromiso que va a votación, ¿Cómo podemos comprometer algo que se va a poner a votación? Imposible”.

En cuanto al libelo acusatorio, la secretaria de Estado aseguró que está “muy tranquila con cómo se ha hecho el trabajo desde que llegamos. Siempre muy coordinadamente con Presidencia y nuestros equipos técnicos. No veo dónde se pueda decir de que hay faltas a la Constitución. No lo veo”.

Quienes también manifestaron su molestia con el rechazo de la indicación, luego de que el voto en contra del senador oficialista Matías Walker generara un empate, fueron los parlamentarios del Partido Republicano, con quienes se reunió la mañana de este viernes la ministra.

Chomali sostuvo que “nos reunimos con la bancada republicanos donde estuvimos discutiendo lo que se había solicitado que no fue aprobado en el Congreso”. De acuerdo con la ministra, se conversó respecto a “cómo íbamos abordar este problema a través de la vía administrativa” para “llegar al mejor acuerdo”.

La conclusión del encuentro es que el Ejecutivo va a “revisar la situación tanto del programa como la facultad que tiene en estos momentos de indicar los medicamentos a los profesionales de la salud”.