Un carabinero que se encontraba de civil frustró a tiros un asalto contra una mujer de 26 años en La Granja, luego de que cuatro funcionarios policiales que estaban de franco intervinieran al escuchar sus gritos de auxilio.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas, en la intersección de calle Estadio con avenida Lo Ovalle. En ese lugar, la joven esperaba a su pareja cuando fue abordada por tres sujetos con el rostro cubierto, recogió Emol.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, los individuos la inmovilizaron por la fuerza y la arrastraron por la vía pública para sustraerle sus pertenencias. Sus gritos alertaron a cuatro carabineros que habían terminado su servicio en la Subcomisaría Parque Brasil.

Los funcionarios se identificaron como policías e instaron a los sujetos a detener el asalto. Sin embargo, los individuos soltaron a la víctima y huyeron en un taxi que los esperaba en las inmediaciones.

Durante la fuga, el conductor habría intentado atropellar a uno de los funcionarios. Además, otro de los ocupantes lo habría apuntado con un arma de fuego tipo pistola. Ante esta situación, uno de los carabineros utilizó su arma particular y disparó contra el vehículo.

“Él venía con tres funcionarios más y visualizan que una mujer estaba pidiendo auxilio, estaba siendo asaltada por cuatro sujetos masculinos. Los funcionarios actúan inmediatamente y se identifican como carabineros. Los sujetos lo apuntan con un arma de fuego, el carabinero frustra el ilícito y efectúa ocho disparos al taxi básico en el que se movilizaban los antisociales”, indicó el teniente Cristian Manquilef, Oficial de Ronda Sur.

Mujer resultó lesionada y el taxi fue encontrado en Recoleta

Tras frustrar el robo, los funcionarios auxiliaron a la mujer, quien resultó con lesiones producto del arrastre y fue trasladada a un centro asistencial.

En tanto, el taxi utilizado por los sujetos fue encontrado abandonado en calle Valparaíso, en la comuna de Recoleta. Carabineros constató que el vehículo mantenía impactos balísticos en su carrocería.

Las diligencias continúan para identificar y detener a los cuatro involucrados. Los sujetos son investigados por los delitos de robo con violencia y homicidio frustrado a Carabineros.