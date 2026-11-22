Una verdadera fiesta se vivió este domingo en el Estadio Monumental, con Colo Colo estrenando su título de la Liga de Primera con una contundente goleada por 3-0 en el clásico ante Universidad Católica.

Tras bajar su estrella número 35, el cuadro popular se presentó al encuentro con bajas importantísimas, como Arturo Vidal, Diego Ulloa y Javier Correa. Esto obligó al DT Fernando Ortiz a mover las piezas con una oncena inédita.

Los cruzados, en tanto, venían con el ánimo por las nubes después de haber cosechado dos victorias consecutivas. Sin embargo, el triunfo de Universidad de Chile sobre O’Higgins les dejó tarea pendiente pensando en la disputa por quedarse con el codiciado cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores.

Si bien la visita comenzó mejor y tuvo un par de acercamientos al área rival (5′ y 11′), fueron los locales quienes tomaron la delantera gracias a un zapatazo de Maximiliano Romero. El ex O’Higgins aprovechó un balonazo de Álvaro Madrid, se fue en demanda del arco y fusiló al portero Darío Melo (14′).

Los abrazos, eso sí, llegaron con delay, ya que inicialmente el juez de línea había cobrado un offside del atacante. No obstante, el VAR revirtió la decisión, desatando los festejos en el reducto de Macul.

Aunque el forastero buscó los espacios para hacer daño y llegar a la igualdad (19′), el gol le dio tranquilidad al dueño de casa. A su vez, el elenco popular hizo lo posible para volver a doblegar al guardameta del equipo de la franja (27′, 30′ y 36′).

Sin embargo, sobre el final de la primera fracción se instaló la tensión en el recinto deportivo. Todo esto, luego de que la barra del Cacique empezara a lanzar bombas de estruendo, poniendo en riesgo la continuidad de las acciones. Pero finalmente el duelo siguió su curso sin problemas.

Y en el arranque del complemento, cuando parecía que la UC se animaría a ir por el empate, Madrid con una gran jugada individual eludió a Agustín Farías y envió un centro rasante que Romero conectó en la boca del arco para aumentar las cifras en favor de los pupilos de Ortiz (48′).

Los albos contaron con buenas chances para haber ampliado las diferencias sin ser capaces de capitalizarlas (57′ y 64′). En la vereda contraria, el conjunto precordillerano tuvo como principal estandarte a su capitán y goleador histórico Fernando Zampedri. El “Toro” erró un disparo (70′) y después se encontró con las manos de Vozinha en un remate de chilena (78′).

Cuando el árbitro José Cabero se alistaba a anunciar el tiempo añadido, Jonathan Villagra rompió línea y habilitó a “Maxi” Romero, quien sacó un potente derechazo que sentenció la goleada con su tercer tanto personal de la jornada (88′).

De esta manera, el flamante campeón del fútbol chileno alcanzó la línea de los 64 puntos, mientras que los estudiantiles se quedaron en el tercer puesto con 49 unidades. A falta de dos fechas, la UC quedó sumamente complicada en la lucha con Universidad de Chile. Y es que los azules son sublíderes con 54 puntos, y podrían sellar el Chile 2 el próximo fin de semana.

En el marco de la penúltima fecha del certamen, Colo Colo recibirá a Deportes La Serena desde las 20:30 horas del sábado 28 de noviembre. Un día más tarde, a las 18:00, Universidad Católica medirá fuerzas con Huachipato en el Claro Arena.