Un incendio estructural afecta a varias viviendas durante la mañana de este lunes en la comuna de Independencia, Región Metropolitana. La emergencia movilizó a distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El siniestro se registra en la intersección de calle Barnechea con Aníbal Pinto, donde los equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas y evitar su propagación a otras construcciones, recogió Emol.

Inicialmente, se informó que cinco casas estaban afectadas por el fuego. Sin embargo, debido a las características de la construcción tipo cité, las llamas avanzaron rápidamente hacia los inmuebles aledaños.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado en una vivienda y posteriormente se habría extendido a otros domicilios del sector.

En medio de la emergencia, los voluntarios trabajaron para contener el incendio y descartar la presencia de personas atrapadas. Posteriormente, Bomberos confirmó que no hay personas lesionadas y que los equipos lograron rescatar a quienes permanecían en el interior de las viviendas.

“La emergencia afecta a nueve casas, tenemos cinco casas con daños totales, las otras tres con daños parciales. Tenemos controlada la emergencia, no hay peligro de propagación. Habían personas que estaban atrapadas en su interior, por lo tanto, hemos logrado rescatarlas”, señaló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

Incendio en Independencia: Bomberos declaró tercera alarma

Debido a la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos declaró tercera alarma de incendio para reforzar el despliegue de voluntarios y recursos destinados a combatir las llamas.

En paralelo, Transporte Informa reportó restricciones de pistas en calle Barnechea con Aníbal Pinto debido al trabajo de los equipos de emergencia. Por ello, llamó a los conductores a evitar transitar por el sector.

Hasta el momento, no se han informado personas lesionadas. Asimismo, las autoridades todavía no han establecido las causas que originaron el siniestro.