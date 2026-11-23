La última encuesta Cadem, cuyos resultados fueron difundidos este domingo, dio cuenta de la evaluación ciudadana al gabinete del Presidente José Antonio Kast.



De acuerdo al sondeo, la mayor variación la sufrió el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya aprobación bajó 11 puntos porcentuales en relación al mes pasado, transformándose en el ministro peor evaluado del gabinete con 24% de respaldo.



Luego viene el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con 27% de aprobación (-4pts); el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas (31%) y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (33%), consignó Emol.

Los ministros mejor evaluados son May Chomali (55%), titular de Salud; Iván Poduje (51%, -2pts) ministro de Vivienda; Fernando Barros (48%, +6pts), titular de Defensa y Catalina Parot (47%, -3pts), de Bienes Nacionales.

Jorge Quiroz se mantiene como el ministro más influyente (64%, +2pts), seguido por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (28%, +12pts); de Vivienda, Poduje (27%, -4pts) y de Seguridad, Martín Arrau (19%, -8pts).



En la tercera semana de noviembre, 28% (+1pto) aprueba y 69% desaprueba la gestión del Presidente Kast, sin cambios significativos respecto a las últimas 3 semanas.

Sobre la gira presidencial por Asia, alcanzó un 93% de conocimiento, y entre quienes supieron de este viaje, 46% lo evalúa bien y 45% mal.

El 50% cree que el homenaje que realizó el Mandatario a Ho Chi Minh, fallecido líder comunista de Vietnam, fue una decisión contradictoria con sus anteriores declaraciones y posiciones políticas. Mientras 40% considera que fue una decisión correcta, porque debe priorizar las relaciones diplomáticas y los intereses de Chile.

