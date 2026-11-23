Karen Paola descartó regresar a la televisión durante los próximos meses y aseguró que está enfocada en una nueva etapa de su carrera musical, que comenzará en enero del próximo año.

Durante una conversación con “Coke Studio”, la cantante explicó que uno de los motivos tiene que ver con su personalidad y el poco espacio que siente que tiene para desenvolverse libremente en los programas, de acuerdo a La Hora.

“Doy mucho jugo yo en la tele, soy muy respondona. Entonces yo creo que a lo mejor me van a retar”, comentó.

En ese sentido, la exintegrante de “Mekano” reconoció que no se siente cómoda cuando le imponen ciertas exigencias en los espacios televisivos.

“Yo me aburro que me reten, porque al final como que te coartan y una no puede ser una misma. A mí me gusta ser yo, no me gusta que me digan lo que tengo o no tengo que hacer”, sostuvo.

Karen Paola se enfocará en su nueva etapa musical

De todas formas, la artista aclaró que su decisión también está relacionada con sus próximos proyectos musicales.

“Así como volver a un programa, no. Porque estoy como súper enfocada en mi nueva etapa musical que la lanzo en enero del próximo año”, señaló.

Sin embargo, Karen Paola no cerró completamente la puerta a la televisión. De hecho, aseguró que evaluaría una propuesta vinculada directamente con la música.

“Sería espectacular”, afirmó.