Durante las últimas semanas del año, Santiago contará con distintas actividades para disfrutar de la música, las tradiciones y las expresiones culturales. Desde carnavales comunitarios hasta festivales con espectáculos en vivo y experiencias al aire libre, reuniendo distintas alternativas para diferentes públicos.

Por lo que, si buscas qué hacer en Santiago antes de que termine el año, revisa estas seis propuestas, con las fechas, lugares y programaciones.

Qué hacer en Santiago: carnavales para celebrar la cultura y las tradiciones locales

Carnaval Territorial “Juntos Hacemos Cultura”

Dirección: Plaza Cívica, paradero 6, Calera de Tango, Región Metropolitana.

El próximo sábado 28 de noviembre se realizará la tercera edición del Carnaval Territorial “Juntos Hacemos Cultura”, una actividad comunitaria que busca destacar las raíces, tradiciones y expresiones culturales de distintos sectores de Calera de Tango.

La jornada contempla la participación de agrupaciones culturales y batucadas, entre ellas Morro Rítmico Batucada, Kümelen Batu, Batucada Ruka Rayen, Meraki Batu, La Hechiza, Ollantay y Munay Suyu. También estarán presentes Shacshas Imagen del Señor de la Soledad y la organillera Rossy Organillera, entre otros participantes.

Además, el encuentro contará con espacios para tiendas y emprendimientos vinculados a esta expresión artística.

Carnaval de La Pincoya

Dirección: Plaza Cívica hasta el Centro Cultural La Pincoya Rosa Trauka, Avenida Recoleta 6178, Región Metropolitana.

Se celebrará los 28 años del Carnaval de La Pincoya, una jornada cultural que en esta edición tendrá como temática los cielos del norte de Chile. La actividad comenzará a las 17:00 horas del sábado 12 de diciembre, con un recorrido que partirá desde la Plaza Cívica y avanzará hasta el Centro Cultural La Pincoya Rosa Trauka.

Por lo que, si aún no sabes qué hacer en Santiago, el encuentro finalizará con un espectáculo de bandas musicales para cerrar la jornada. La celebración es impulsada por la Batería La Pincoya, agrupación que invita a la comunidad a sumarse a esta nueva edición y participar de sus actividades.

Qué hacer en Santiago: festivales de música, arte y actividades al aire libre

Festival Lo Mejor de lo Nuestro

Dirección: Parque Balneario, Alonso de Ercilla 1380, La Florida, Región Metropolitana.

La comuna de La Florida celebrará sus 127 años con el Festival Lo Mejor de lo Nuestro, una jornada que reunirá música, espectáculos y actividades para toda la comunidad. El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre en el Parque Balneario y entre los espectáculos anunciados se encuentra el Perro Chocolo, Big Band Fach, Atelier del Sol del Illimani y Rocola Delirio.

La programación también contempla un homenaje a la Nueva Ola, a cargo de la Orquesta Juvenil y el coro del Teatro Municipal de La Florida.

Filarmónica al Parque

Dirección: Parque Araucano, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, el Parque Araucano será escenario de Filarmónica al Parque, un espectáculo musical al aire libre que reunirá a más de 120 músicos de la Filarmónica de Santiago y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). La presentación se realizará a las 20:30 horas y estará dirigida por el maestro Paolo Bortolameolli.

La actividad busca acercar la música clásica a públicos de todas las edades, en un espacio abierto para compartir en familia o con amigos. Además, contará con entrada liberada.

Festival Nube 2026

Dirección: Parque Padre Hurtado, La Reina, Región Metropolitana.

Entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre se realizará el Festival Nube 2026, un encuentro al aire libre que reúne arte, juego y creatividad en una experiencia dirigida a personas de todas las edades. La actividad tendrá una programación que contempla talleres artísticos, cuentacuentos, música en vivo y charlas.

Durante las jornadas también se desarrollarán actividades relacionadas con la creación musical, los humedales y los biomateriales. Los horarios serán de 09:00 a 17:00 horas el jueves y viernes, y de 11:00 a 19:00 horas el sábado y domingo.

El festival contará con entrada gratuita, pero requiere obtener un ticket previamente a través de nubelab.cl/festival, donde también puedes revisar la programación completa.

Festival a Mover Chile 2026

Dirección: Explanada de Grecia, Parque Estadio Nacional, Ñuñoa, Región Metropolitana.

El sábado 28 de noviembre se realizará el Festival A Mover Chile 2026, una jornada deportiva y recreativa que comenzará a las 18:00 horas en la explanada de Grecia del Parque Estadio Nacional. La actividad contempla distintas experiencias para quienes buscan realizar actividad física y participar en clases grupales al aire libre.

Entre las actividades programadas se encuentran master class de yoga, entrenamiento funcional y zumba. También habrá estaciones deportivas de cycling, jumping, stretching y pilates, con alternativas para distintos intereses y niveles de actividad física.

La participación será gratuita, pero requiere inscripción previa a través del sitio web del Instituto Nacional de Deportes (www.ind.cl).