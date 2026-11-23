En la ciudad hay muchas alternativas de entretención digital que ofrecen distintas formas de pasar el tiempo y compartir con amigos, y en la zona del Gran Concepción existen espacios donde puedes jugar videojuegos clásicos, probar consolas, disfrutar de máquinas arcade y experimentar con simuladores de conducción.

Si buscas qué hacer en Concepción, te presentamos algunos lugares para explorar estas propuestas.

Qué hacer en Concepción: lugares para disfrutar videojuegos y juegos arcade

K PLAY

Dirección: Av. Los Carrera 1138, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de videojuegos y experiencias interactivas, KPLAY ofrece distintas alternativas de entretención en un mismo espacio. Entre sus opciones se encuentran estaciones de PlayStation y Nintendo Switch, máquinas arcade y juegos de realidad virtual.

Además, el recinto cuenta con juegos de mesa y salas privadas de karaoke con distintas temáticas, como Anime y K-pop. También dispone de snacks y productos coreanos, por lo que puedes complementar la experiencia mientras compartes con amigos.

Café Gioco

Dirección: Anibal Pinto 371, Concepción, BioBío.

Ubicado en pleno centro de Concepción, Café Gioco combina cafetería y entretención en un ambiente de inspiración retro. El lugar conserva parte de su identidad como antigua sala de juegos electrónicos, con máquinas arcade y flippers que permiten disfrutar de videojuegos clásicos, como Pac-Man.

Además, cuenta con una cafetería que incluye café italiano, repostería, sándwiches y jugos naturales. De esta manera, es una alternativa para quienes buscan compartir algo de comer y recordar los videojuegos de otras décadas.

Qué hacer en Concepción: simuladores para vivir experiencias de conducción y juegos competitivos

On Track

Dirección: El Comendador 2808, Concepción, Chiguayante, Región del Biobío.

Si buscas qué hacer en Concepción, On Track CL es una alternativa para quienes disfrutan de los videojuegos de carreras y el mundo de los autos. Este espacio está orientado a las experiencias de conducción y actividades vinculadas al motorsport.

Su propuesta permite acercarse a disciplinas como el rally y las carreras de Fórmula 1, mediante experiencias relacionadas con el sim racing. Debido a que sus actividades pueden variar según la jornada, se recomienda consultar previamente sus redes sociales para conocer las fechas, modalidades y disponibilidad.

GameClub

Dirección: Jorge Alessandri Rodríguez 3177, local B-219, Mallplaza Trébol, Talcahuano.

Ubicado en Mallplaza Trébol, en la comuna de Talcahuano y a pocos minutos de Concepción, GameClub es un espacio dedicado a los videojuegos y la entretención digital. Entre sus alternativas cuenta con computadores gamer, estaciones de PlayStation 5 y Nintendo Switch, además de salas privadas para jugar con amigos.

Uno de sus principales atractivos es su área de Sim Racing, que incorpora un simulador profesional de carreras con sistema de movimiento. Esta experiencia permite ponerse al volante y competir en circuitos virtuales. Asimismo, el recinto organiza torneos y eventos relacionados con el mundo gamer.