El Colegio de Profesores cifró en más de 10 mil los asistentes a la marcha por la Alameda que se realizó este martes en defensa de la educación chilena.



El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, destacó que “ha sido una marcha multitudinaria, a pesar de las amenazas, a pesar que en los días previos hubo una fuerte presión al profesorado para no participar de esta movilización, miles de miles salimos a las calles hoy”.



“Además se agregaron muchos otros gremios de educación, asistentes, educación inicial, estudiantes, apoderados, pobladores. También nos acompañó el presidente de la CUT. Fue una marcha de unidad entre el movimiento social y el mundo de la educación, así que estoy muy contento por eso”, indicó.

Aguilar cuestionó la intervención policial

Aguilar cuestionó la intervención policial que existió casi al final del recorrido autorizado. “Hubo una represión que a nuestro entender no se justificaba, nos tiraron gases sin haber ningún motivo. Entiendo que había un grupo muy minoritario que no tenía nada que ver con la marcha, que aparentemente podría haber estado provocando algún desorden, pero ¿por qué afectan a los marchantes pacíficos? ¿Por qué se corta la marcha? ¿Por qué si tenemos un recorrido autorizado? Eso son cosas que no entendemos”, expresó.



El dirigente destacó la transparencia de la manifestación y las coordinaciones que se habían realizado previamente con las autoridades de orden. “Lo habíamos conversado en los días previos con el general director de orden y seguridad de Carabineros, lamentablemente igual sufrimos represión quienes no estamos participando en nada”, precisó.



El presidente del profesorado recalcó que “nuestra marcha fue pacífica, fue con la cara descubierta, fue con las manos limpias y así van a seguir siendo siempre las marchas que organizamos el Colegio de Profesoras y Profesores. Por lo tanto, estamos felices con la multitudinaria convocatoria”.



Finalmente, el timonel del magisterio anunció que “ahora nos vamos al Congreso, se está tramitando en la Comisión Mixta. Creemos que todavía hay aspectos que tienen que cambiar del presupuesto de educación y vamos a hacer las gestiones ahora viajo para allá”.