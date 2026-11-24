Las autoridades iraníes ejecutaron este martes una sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi, por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo a finales de 2024.

Dicha sentencia, que también recibieron cuatro miembros del grupo de la artista, se ejecutó en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom. Todo esto, según lo informado por el abogado de los condenados, Mostafa Nili, a la agencia ISNA.

Ahmadi había sido condenada en junio pasado a 74 latigazos, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas.

La justicia condenó a otras ocho personas que participaron en el concierto a penas similares, recogió Emol.

El concierto

La cantante, de 29 años, publicó el 11 de diciembre un video de 27 minutos en Youtube, con un “concierto hipotético” realizado en un histórico caravasar.

En el video, la artista aparecía con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, acompañada por cuatro músicos.

Además de su estricto código de vestimenta, la República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos. Asimismo, establece que solamente pueden dar conciertos para público femenino, sin cámaras de video o fotos.

Menos de 24 después del concierto, las autoridades judiciales anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes. En su acusación, señalaron que realizaron el show “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.

Previamente, Ahmadi ya había enfrentado una denuncia al publicar el tema “De la sangre de la juventud de la patria”. La canción se difundió durante las protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, quien falleció en 2022 después de que las autoridades la detuvieran por no llevar correctamente puesto el velo islámico.