El último comandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, relacionó el aumento de la violencia estos últimos años con la falta de voluntad política para aplicar los acuerdos de paz. Estos que el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron en noviembre de 2016. Hace justo una década.



“La situación que estamos viviendo es fruto de no haber implementado el acuerdo en su letra y espíritu. Independientemente de las imperfecciones” que tuviera. Así lo destacó este martes Londoño en una entrevista para Caracol Radio, un día después de un atentado con coche bomba en Meta que dejó una veintena de heridos.

Balance de los 10 años de acuerdo

Londoño hizo un balance de estos diez años de acuerdo. Lamentó que desde el principio varios de sus puntos clave fueran incumplidos por el gobierno y las autoridades colombianas. Como es el caso de la reforma rural, la sustitución de los cultivos ilícitos. Y la reforma política, propiciando así la actual crisis.



Londoño hizo un llamado a la sociedad para que no vincule a quienes sí optaron por dejar las armas e integrarse en la vida civil con aquellos que decidieron continuar con la lucha armada. Cuyas motivaciones ha deslegitimado. “Esto no son grupos con una bandera ni un proyecto político”, advirtió.



“Son grupos que están encaminados a vivir de la guerra (…) están peleándose en los territorios en función de quién puede hacerse más a la plata que hay en esos territorios con las economías ilegales”. Así lo explicó el líder de Comunes, partido surgido tras la desmovilización de las FARC y los acuerdos de paz de 2016.



Recordó a los más de 500 combatientes desmovilizados y que apostaron por sumarse a los acuerdos de paz que han sido asesinados desde 2016. La mayoría de ellos a manos de estos que malamente se denominan disidencias, aseguró.



