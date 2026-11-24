Ad portas de que se dispute la penúltima fecha de la Liga de Primera, el fútbol chileno vuelve a mirar hacia afuera de la cancha por el aviso de un eventual “escritoriazo”.
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A falta de un par de jornadas para el término del torneo, la ANFP habría recibido denuncias anónimas que complican a dos equipos de la Liga de Primera.
Ad portas de que se dispute la penúltima fecha de la Liga de Primera, el fútbol chileno vuelve a mirar hacia afuera de la cancha por el aviso de un eventual “escritoriazo”.
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