La chilena Dominga López terminó entre las 12 mejores candidatas del Miss Universo 2026, cuya final se realizó la noche de este martes en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

La representante nacional superó el primer corte, que dejó a 30 semifinalistas, y luego avanzó al Top 12. Sin embargo, no logró ingresar entre las cinco finalistas, por lo que terminó allí su participación en el certamen, de acuerdo a diversos medios.

Las candidatas que continuaron en competencia fueron las representantes de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Filipinas y Nueva Zelanda. Finalmente, la puertorriqueña Jennifer Barreto se quedó con la corona, convirtiéndose en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

En esta edición participaron 116 candidatas, en una competencia que conmemoró los 75 años de historia del concurso.

¿Quién es Dominga López, la representante chilena en Miss Universo 2026?

Dominga López tiene 24 años, nació en Viña del Mar en 2002 y estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo. Además, cuenta con formación en teatro y una trayectoria de más de ocho años como modelo de alta costura y publicidad.

La viñamarina consiguió su participación en el certamen internacional tras coronarse como Miss Universo Chile en agosto de 2026. En esa competencia representó a Viña del Mar y superó a otras participantes, entre ellas Catalina Vallejos y Scarlette Hermosilla.

Su experiencia profesional también incluye trabajos en producciones musicales. Según consigna su página web, participó en videos y espectáculos de Kidd Voodoo como el “ángel negro”, en presentaciones realizadas en el Movistar Arena, el Festival de Viña del Mar y el Estadio Chinquihue.

En redes sociales, donde acumula más de 527 mil seguidores en Instagram, ha compartido parte de su preparación y distintas actividades durante el concurso.

Por otra parte, López desarrolló el proyecto “Atrévete a ser Tú”, enfocado en prevenir el bullying escolar y fortalecer la autoestima de niños y adolescentes. De acuerdo con su perfil oficial, la iniciativa surgió a partir de experiencias de acoso escolar que ella misma vivió durante su infancia y adolescencia.

La candidata también generó comentarios durante la competencia nacional por su postura sobre el proyecto de ley “Escucha su corazón”, relacionado con el aborto en tres causales. En esa instancia, lo calificó como “un retroceso” y sostuvo que el Estado debía concentrarse en acompañar e informar a las mujeres, en lugar de imponerles escuchar los latidos del feto antes de acceder al procedimiento.

Los momentos de Dominga López en Miss Universo 2026

La final cerró tres noches de competencia, en las que Dominga López también llamó la atención por sus atuendos.

El sábado 21 de noviembre, durante el desfile de trajes típicos, la chilena sorprendió con un diseño inspirado en la Gaviota de Platino, el reconocimiento que se entrega en el Festival de Viña del Mar.

La creación estuvo a cargo del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. Además, incorporó una gran estructura metálica que simulaba la estatuilla. Para completar la presentación, López llevó una Gaviota de Platino original, facilitada por la Municipalidad de Viña del Mar.

A través de sus redes sociales, la candidata describió el premio como “el galardón más importante que un artista puede recibir en nuestro festival”. También recordó que un año antes se había presentado por primera vez en la Quinta Vergara, experiencia que, según expresó, le cambió la vida.

En tanto, durante la preliminar del domingo, en la que participaron las 116 candidatas, Dominga lució un bikini azul con detalles plateados y una capa semitransparente.

Para el desfile de gala eligió un vestido ceñido de corte sirena y escote corazón, en tonos azul y plateado. La pieza, denominada “Galaxia irregular”, tenía pedrería en la zona central y una cola con degradé azul y celeste.