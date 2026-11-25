Rosario Olivares Saavedra, coordinadora del InES Género, UMCE.

Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, conmemorar esta fecha no puede convertirse en un gesto rutinario ni en una declaración que repetimos cada año sin preguntarnos cuánto hemos avanzado. La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las pandemias más persistentes de nuestras sociedades. Se reproduce cotidianamente en los hogares, las calles, los espacios de trabajo, las instituciones y las relaciones afectivas, y su expresión más brutal sigue siendo el femicidio: mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Frente a esta realidad, las respuestas institucionales suelen concentrarse en la denuncia, la persecución penal, las medidas de protección y el castigo. Todas ellas son necesarias, urgentes e irrenunciables. Pero no son suficientes. Si queremos erradicar la violencia contra las mujeres, necesitamos preguntarnos también cómo prevenimos que ocurra, qué imaginarios la sostienen, qué relaciones aprendemos a establecer y qué enseñamos (o dejamos de enseñar) sobre el respeto, la autonomía, el consentimiento y la igualdad. Es aquí donde la Educación Sexual Integral (ESI) se vuelve fundamental.

La ESI es una herramienta educativa y preventiva que permite abordar la violencia antes de que ocurra. No es la única herramienta, pero es fundamental. Esta propuesta no se limita a entregar información sobre sexualidad, sino que ofrece la posibilidad de construir vínculos basados en el respeto, el reconocimiento de la otra persona como sujeto de derechos, la autonomía, el consentimiento y la corresponsabilidad.

Educar en sexualidad integral significa también cuestionar aquellas ideas que presentan las formas de ser hombres y mujeres como características naturales, inamovibles o determinadas exclusivamente por la biología. Significa comprender que buena parte de los roles, expectativas, jerarquías y desigualdades de género son construcciones sociales y culturales que aprendemos y reproducimos, pero que, precisamente por ello, podemos transformar. No hay nada inevitable en la desigualdad, en la subordinación de las mujeres ni en las formas de violencia que se justifican en nombre del amor, los celos, la autoridad o las supuestas diferencias naturales entre los sexos.

Esta dimensión resulta particularmente relevante hoy, en un contexto en que sectores conservadores han instalado la llamada “ideología de género” como una amenaza, presentando la educación sexual integral como un peligro para niñas, niños y adolescentes. Bajo esta premisa, se busca restringir el acceso al conocimiento, instalar temores y devolver al silencio asuntos que por décadas han sido relegados al ámbito privado. Pero ¿qué puede ser más peligroso que crecer sin herramientas para reconocer la violencia, poner límites, comprender el propio cuerpo, respetar el de otras personas y construir relaciones libres de coerción?

La ESI no amenaza a las infancias ni a las adolescencias. Por el contrario, las protege. Entrega medios para identificar situaciones abusivas, reconocer sus derechos, pedir ayuda y comprender que ninguna forma de violencia es normal, inevitable o justificable. Y también permite que niños y jóvenes aprendan que la masculinidad no tiene por qué construirse desde la dominación, la agresividad, el control o la negación de las emociones; que es posible relacionarse desde la igualdad y el cuidado.

Necesitamos una educación que no espere a que la violencia ocurra para intervenir, sino que trabaje cotidianamente para desarmar sus raíces. Una educación que promueva una cultura democrática, que reconozca las diferencias sin transformarlas en desigualdades y que haga del cuidado una responsabilidad colectiva, no una tarea exclusivamente asignada a las mujeres.

Este 25 de noviembre, hablar de erradicación de la violencia hacia las mujeres exige hablar de educación. Porque no basta con sancionar a quienes violentan si no transformamos las ideas, prácticas y relaciones que permiten que esa violencia siga reproduciéndose. La educación sexual integral no es una concesión, ni una agenda ideológica, ni un contenido del que podamos prescindir. Es una condición indispensable para construir sociedades en las que mujeres, hombres, diversidades y disidencias puedan vivir, vincularse y desarrollarse en libertad, igualdad y respeto.

Rosario Olivares Saavedra, coordinadora del InES Género, UMCE.