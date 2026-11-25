La Universidad de Santiago de Chile (Usach) anunció que presentará una querella contra quienes resulten responsables por los incidentes y agresiones registrados al interior de sus dependencias.

A través de una declaración pública, el rector de la casa de estudios, Pedro Palominos, señaló que un grupo de personas ajenas a la institución ingresó al campus y agredió a un guardia de seguridad, recogió T13.

Según explicó, el trabajador recibió un golpe con un candado en la cabeza mientras ejercía sus funciones. Además, un integrante de la Mesa de la Federación de Estudiantes también fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, recogió T13.

“En ambos casos, las personas afectadas fueron acompañadas por directivos superiores de la Universidad a Centro de Salud”, detallaron desde la institución.

Usach presentará querella por agresiones en el campus

El rector enfatizó que la Usach “es una de las universidades más prestigiosas del país, lugar de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Y en ningún caso escenario para librar batallas campales mientras su comunidad es herida y amenazada”.

En esa línea, anunció que la dirección jurídica de la universidad “interpondrá una querella en contra de quienes resulten responsables”. Asimismo, comunicó que no se permitirá el ingreso de personas externas al campus en el contexto de manifestaciones.

Adicionalmente, Palominos informó que se reforzarán los accesos que fueron violentados. “Como rector, tengo el deber de resguardar la integridad de quienes estudian y trabajan en nuestra universidad. Y voy a ejercer esa responsabilidad con todas las herramientas que me otorga la ley. Vamos a defender a nuestra comunidad, y ese principio es irrenunciable”, sostuvo.

Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) también condenó los hechos. A través de un comunicado, expresó que “resulta especialmente grave y lamentable que la violencia haya alcanzado a nuestra propia comunidad usachina y peor aún, a un dirigente estudiantil”.

“No podemos ni vamos a normalizar este tipo de hechos de violencia entre estudiantes”, afirmaron.

Finalmente, la Feusach sostuvo que siempre ha defendido una perspectiva triestamental, al considerar que estudiantes y trabajadores forman parte de una misma universidad.

“Las agresiones y los daños ocurridos hoy no representan los principios ni el espíritu de las movilizaciones que hemos impulsado y hecho parte”, agregaron.