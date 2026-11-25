Vale Roth sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto paga mensualmente por el jardín infantil de su hija Antonia, ubicado en la comuna de Vitacura.

A través de Instagram, la influencer contó que el valor puede superar el medio millón de pesos, dependiendo del horario y los talleres incluidos en la jornada, recogió La Hora.

“El jardín de la Antonia. ¿Sabes cuánto cuesta? Atención: 625.000 pesos mensuales”, señaló la exparticipante de “Fiebre de Baile”.

Sin embargo, explicó que existe una alternativa más económica. “Creo que son como 400 si se queda hasta las 12:30, de 8:00 a 12:30. Y ya con talleres todos los días hasta las 3:00, ahí sí sube a 625”.

Vale Roth explicó por qué mantiene a su hija en el jardín

La influencer también detalló que el horario más breve no le resulta conveniente. “Para mí a las 12:30 es absolutamente nada, entonces almuerzan a la 1:30 y ahí hay un taller como de 2:00 a 3:00”, explicó la exchica “Yingo”.

Pese a reconocer que el establecimiento tiene un costo elevado, Roth manifestó su satisfacción con el servicio y el trato que recibe su hija.

“Yo sé que es súper caro”, admitió. No obstante, agregó que vale la pena, pues “las tías son exquisitas, aman a la Antonia, la Antonia se queda feliz ahí y para mí eso me da una tranquilidad”.

Finalmente, Vale Roth adelantó que desde marzo sus dos hijas asistirán al mismo jardín infantil.