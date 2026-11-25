La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EEUU (ODNI) detectaron una intrusión informática que expuso información no clasificada de sus sistemas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, según informó The New York Times.

Dicha situación afectó a una red utilizada para recopilar y analizar información procedente de fuentes públicas, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales. Todo esto, según comentaron funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el incidente citadas por el diario.

Desde la ODNI explicaron a The New York Times que en el incidente no hubo interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados. En tanto, la CIA todavía no se ha pronunciado.

Eso sí, y de acuerdo a otros medios locales, al menos uno de los sistemas afectados pertenecía a la CIA y la intrusión había quedado resuelta, recogió Radio Biobío.

Cabe destacar que esto ocurre en medio de una creciente preocupación respecto a la seguridad de los sistemas gubernamentales en el país.

Y es que en las últimas semanas se revelaron otros incidentes en el FBI y el Departamento de Agricultura. Eso se suma a una interrupción de varios días en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), aunque las autoridades atribuyeron esa situación a problemas técnicos.

También, el pasado 13 de noviembre, los vuelos a nivel nacional fueron suspendidos durante casi cinco horas por una falla en su red de telecomunicaciones.

Pese a estos incidentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, remarcó que no existen pruebas de que las fallas registradas en la FAA, los bancos y otros sistemas estén relacionadas entre sí o respondan a un ataque informático. Asimismo, reiteró que EEUU no está bajo un ataque sistémico.