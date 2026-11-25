“Gran Hermano Chile” traerá de regreso la famosa Casa de Cristal para anticipar su tercera temporada y elegir a su primer participante confirmado.

La dinámica reunirá a cuatro personas seleccionadas de los casting, quienes deberán convivir durante cinco días dentro de una estructura transparente que será instalada en un centro comercial de la Región Metropolitana, recogió La Hora.

La experiencia estará abierta a la mirada del público y también contará con transmisión televisiva. Sin embargo, los participantes deberán enfrentar condiciones particulares durante su estadía.

En concreto, los cuatro postulantes tendrán que arreglárselas para dormir en solo tres camas, una situación que podría generar tensiones o fortalecer la convivencia entre ellos.

Una vez finalizados los cinco días, el público será el encargado de escoger al ganador. De esta manera, quien obtenga más apoyo conseguirá un cupo para ingresar oficialmente a la casa de “Gran Hermano”.

¿Dónde estará ubicada la Casa de Cristal de Gran Hermano?

Durante la mañana de este miércoles, en el matinal “Contigo en la Mañana” confirmaron que la Casa de Cristal estará instalada en el Mall Arauco Maipú.

El centro comercial se encuentra a pasos de la estación Monte Tabor, correspondiente a la Línea 5 del Metro de Santiago.

Además, todo lo que ocurra dentro de la estructura tendrá una transmisión continua de 24 horas, a través del canal de Chilevisión en YouTube y la aplicación MiCHV.

Así, el público podrá seguir la convivencia de los cuatro postulantes y participar en la elección de quien se convertirá en el primer integrante confirmado de la tercera temporada del reality.