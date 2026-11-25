“Pancha” Merino protagonizó un sensible momento en el más reciente capítulo de “Alfombra Roja”, donde reveló una de las consecuencias que más le ha dolido de su separación de Andrea Marocchino.

La intervención ocurrió después de una audiencia judicial a la que debió asistir por la querella presentada por su expareja y la actual pareja de este, por injurias graves con publicidad, recogió La Hora.

Durante el programa, la opinóloga aseguró que lo que más le duele de la ruptura es “el comportamiento que tuvo con mis hijos”.

“Una cosa es que me deje de querer, pero otra cosa es que no sea emocionalmente responsable con tres niños, que la menor lo conoció de 5 años, el mayor de 15 y la del medio de siete”, expresó.

Cabe recordar que la pareja no tuvo hijos en común. Sin embargo, Marocchino estuvo presente durante varios años en la vida de los hijos de Merino, por lo que desarrollaron un vínculo cercano.

“Pancha” Merino cuestionó la actitud de Marocchino con sus hijos

En ese contexto, la panelista recordó que su hija menor estuvo de cumpleaños apenas una semana después de que el italiano se fuera.

“Mi hija más chica estuvo de cumpleaños a la semana que él se fue, no le escribió ni siquiera feliz cumpleaños”, relató visiblemente afectada.

Finalmente, Merino lanzó nuevas críticas contra su expareja y cuestionó la relación que mantuvo con su familia.

“Él jugó a la familia con la Pancha Merino, logró hacer varios negocios, porque sorry que te diga, pero yo tengo una reputación…”, afirmó.