El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, respondió a los cuestionamientos de parlamentarios del Partido Socialista (PS) por su desempeño como vocero de Gobierno y sus declaraciones sobre el caso Firmas. Al respecto, sostuvo que las críticas de la colectividad son una señal de que está cumpliendo su labor.



“Varios parlamentarios me han atacado por mi rol de vocero, parlamentarios del PS. En eso quiero ser muy categórico, el día en que el Partido Socialista hable bien de mi rol como vocero, significa que lo estoy haciendo muy mal”, indicó.



Agregó que “en ese sentido, vamos a seguir señalando al Partido Socialista y a ese sector obstruccionista que se está apoderando del Partido Socialista, que ser oposición no es decir que no a todo, sino que también operar con las políticas públicas que le hacen bien a todos los chilenos”.



“El día en que algún parlamentario del Partido Socialista hable bien de mi labor como vocero, para mí significa un fracaso como vocero. Hasta ahora, lo que está predominando en el Partido Socialista es esa facción que compite con el Frente Amplio y el Partido Comunista de quien es más extremo en contra del Gobierno”, finalizó el subsecretario.