El gobierno de Polonia anunció que prepara la creación de una zona de exclusión aérea al este del país, junto a la frontera con Ucrania, para facilitar la identificación y el eventual derribo de drones y misiles rusos.

La medida apunta a reforzar la seguridad del espacio aéreo del país, luego de las reiteradas incursiones rusas, recogió Radio Biobío.

El viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, manifestó este miércoles en una rueda de prensa que la iniciativa comprenderá “una zona pequeña, situada a entre una decena y varias decenas de kilómetros de la frontera”.

Además, indicó que la intención del gobierno es “que entre en vigor lo antes posible. Estimo que será posible a finales de diciembre o a comienzos de enero”.

Los detalles de la restricción

La futura zona, denominada SOP1, limitará los vuelos civiles y generales de forma permanente, las 24 horas del día. Esto se llevará a cabo con un corredor fronterizo de profundidad variable.

En paralelo, existirá una franja SOP2, donde las restricciones estarán en vigor solamente durante la noche.

El objetivo es facilitar los derribos de objetivos hostiles, a través de la “identificación positiva”.

“Esto quiere decir que cuando el piloto de un caza polaco sepa que un avión, por ejemplo, está entrando en el espacio aéreo polaco desde Ucrania, está volando a cierta altitud, a cierta velocidad y entra en la zona de exclusión, y hay imágenes de radar, esto es una base para derribar ese objeto”, explicó Tomczyk.

Cabe destacar que el pasado lunes, un dron de reconocimiento ruso irrumpió durante varios minutos en el espacio aéreo de Polonia. Y previamente, el viernes, tres misiles de crucero rusos Kh-101 cayeron en territorio polaco sin causar daños.