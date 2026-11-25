La tercera temporada de “Gran Hermano” comienza a tomar forma. Además de la Casa de Cristal, que permitirá elegir al primer participante confirmado, este miércoles se conocieron los nombres que integrarán el panel del programa.

La dinámica inicial reunirá a cuatro personas seleccionadas de los casting, quienes deberán convivir durante cinco días dentro de una estructura transparente instalada en un centro comercial de la Región Metropolitana, recogió La Hora.

Los cuatro postulantes tendrán que arreglárselas para dormir en solo tres camas. Esta situación podría generar tensiones entre ellos o, por el contrario, fortalecer la convivencia.

Durante la mañana de este miércoles, el matinal “Contigo en la Mañana” confirmó que la Casa de Cristal estará ubicada en el Mall Arauco Maipú, a pasos de la estación Monte Tabor de la Línea 5 del Metro de Santiago.

¿Quiénes integrarán el panel de Gran Hermano Chile 3?

Además de los preparativos para la Casa de Cristal, este miércoles se dieron a conocer los nombres que conformarán el panel del programa estelar.

En su primera edición, “Gran Hermano” contó con Nicolás Quesille, Fran García-Huidobro y Michael Roldán.

Sin embargo, para esta tercera temporada estarán presentes dos de las figuras más reconocidas de la primera edición: Cony Capelli y Pincoya.

A ellas se sumará Gala Caldirola, española que cuenta con una amplia experiencia en programas de telerrealidad.

De esta manera, el reality comienza a definir algunos de sus principales rostros, mientras avanza la preparación de su tercera temporada.