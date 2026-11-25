El jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco Muñoz, confirmó este miércoles que los senadores Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic, ambos del Partido Socialista (PS), tienen calidad de imputados en el caso Firmas.

Según consignó 24Horas, la investigación tomó relevancia luego del retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (Indep-PPD) y Fidel Espinoza (PS). Esto mientras acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

En conversación con 24Horas, Rebeco precisó que se trata de una investigación preliminar, iniciada hace solo algunos días. Y que actualmente se encuentra en la etapa de recopilación de antecedentes y toma de declaraciones.

Aunque no especificó quiénes serán citados a declarar, indicó que las diligencias apuntan a personas que han sido señaladas directamente como presuntas responsables en el caso.

“El senador Castro tiene desde luego la calidad de imputado”

El jefe de la Unidad Regional Anticorrupción explicó que ambos parlamentarios aparecen mencionados en una querella presentada en el marco de la causa.

“El senador Castro tiene desde luego la calidad de imputado porque se presentó una querella a su respecto. Respecto a la senadora Vodanovic también se hacen algunas imputaciones en esa querella”, sostuvo.

Rebeco confirmó que “para efectos procesales” Paulina Vodanovic también tiene calidad de imputada en el caso Firmas. No obstante, afirmó que aún no han entregado su declaración.

Firmas presuntamente falsas habrían sido incorporadas

El fiscal señaló que las firmas presuntamente falsas habrían sido incorporadas al documento mediante algún mecanismo digital.

“De ser efectivo que los titulares, la senadora y el senador involucrados, no estamparon su firma en ese documento, alguien, a través de algún mecanismo, insertó su firma escaneada en formato PDF”, explicó.