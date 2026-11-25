El incendio de un camión cisterna en una carretera de Houston, Texas, Estados Unidos, provocó la muerte del conductor y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas. Las imágenes aéreas del accidente muestran el vehículo completamente envuelto en fuego y una enorme columna de humo negro que se elevó sobre la zona y pudo observarse desde distintos puntos de los alrededores.